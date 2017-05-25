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Новороссия
Россия обратила внимание ООН на бедственную ситуацию со здравоохранением в Донбассе

Россия обратила внимание ООН на бедственную ситуацию со здравоохранением в Донбассе

21:59  25 Мая 2017
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Россия обратила внимание ООН на бедственную ситуацию со здравоохранением в Донбассе

ООН, 25 мая. Исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев призвал совет безопасности ООН обратить внимание на крайне сложную ситуацию, которая сложилась в сфере здравоохранения в Донбассе. Об этом сообщил ТАСС.

Ильичев подчеркнул, что из-за блокады и обстрелов украинских силовиков жители Донбасса испытывают огромные трудности с лекарствами и медицинским уходом.

Представитель России также заметил, что Российская Федерация, в отличие от Украины, оказывает местным жителям реальную помощь.

Ранее ОБСЕ обвинила конфликтующие стороны в Донбассе в срыве процесса разминирования.

Сергей Свазовский
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