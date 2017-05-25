Орлов о скандале с «банкротством «Матч ТВ»: Нас с Андроновым и Дементьевым подставили

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Москва, 25 мая. Известный комментатор Геннадий Орлов прояснил Федеральному агентству новостей ситуацию с «банкротством «Матч ТВ».

По словам Орлова, журналисты подставили комментаторов, рассказав от их имени о якобы имеющихся проблемах на телеканале «Матч ТВ».

«Нас с Андроновым и Дементьевым подставили. Были на программе, говорили исключительно о футболе. Ни слова о «Матч ТВ» не было. Это какая-то подпольная съемка, просто ужас. Я продолжаю работать в штате, сегодня выступал в эфире по поводу 92-летия «Зенита». Все, что произошло — неправда, подстава», — рассказал Орлов корреспонденту Федерального агентства новостей.

Ранее СМИ распространили информацию о том, что Геннадий Орлов якобы рассказал о финансовых проблемах телеканала «Матч ТВ», из-за которых ему пришлось выйти из штата вместе с остальными комментаторами.