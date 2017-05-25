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Зонд Juno позволил изучить мощное магнитное поле Юпитера

Зонд Juno позволил изучить мощное магнитное поле Юпитера

23:35  25 Мая 2017
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Зонд Juno позволил изучить мощное магнитное поле Юпитера

Вашингтон, 25 мая. Сила магнитного поля Юпитера казалась почти в два раза сильнее, чем думали специалисты. Об этом рассказали представители Юго-западного научно-исследовательского института Соединенных Штатов Америки, которые проанализировали данные, полученные космическим аппаратом Juno.

«Значение наблюдавшегося магнитного поля — 7,766 Гаусс — почти в два раза сильнее, чем ожидалось», — отменили эксперты в своей статье для издания Science.

Напомним, ранее стало известно о том, что зонд «Кассини» получил новые фотографии Сатурна.

Алексей Громов
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