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Сирия, 26 мая. Армия САР за сутки зачистила от ИГ* около 1500 квадратных километров территорий на юго-западе провинции Хомс. ССА** и «Джебхат ан-Нусра»*** начали новую фазу наступления на город Даръа. Подразделения САА окружают Маскану, отряды ИГ уже начали покидать позиции, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла несколько танковых ударов по опорным пунктам ИГИЛ* к югу от Дамаска; освободила поселки Аль-Бояджуз, Каср Аль-Бояджуз, Аль-Фарайя, Харбет Хазраф в окрестностях Масканы и обступила город с запада; установила контроль над трассой Пальмира – Дамаск, зачистив от ИГ около 1,5 тысяч кв. км.

«Исламское государство» (ИГИЛ): потеряло две БМП в ходе перестрелок с САА на окраине Дейр эз-Зора; утратило контроль над поселками Хатимия, Кабусия, Тель Гази и Коджо на западе от Мосула в результате наступления армии Ирака.

«Джебхат Фатх аш-Шам» («Джебхат ан-Нусра»): вместе с отрядами ССА отбили у армии САР 34 здания в южном районе Аль-Маншия города Даръа.

Курды: заняли поселок Кудайран в западных предместьях Ракки в результате тяжелых боев с ИГИЛ; ранили нескольких мирных жителей в результате обстрелов позиций ИГ вблизи шоссе между Ат-Табкой и Раккой.

Международная коалиция: в результате серии авиаударов в городе Ракка и недалеко от населенного пункта Дибси Афнан к западу от Ат-Табки убила в сумме шесть мирных жителей, еще 11 человек — в городе Аль-Маядин на юге Дейр эз-Зора.

Провинция Дамаск

Силы Сирийской арабской армии (САА) накануне днем нанесли серию танковых ударов по опорным пунктам боевиков ИГИЛ на окраине района Ат-Тадамун на юге Дамаска, сообщал сирийский информационный портал Damascus Now. Данных о потерях в рядах «Исламского государства»* до сих пор не поступало. В остальных районах города и провинции в прошедшие сутки было относительно спокойно.

На южной окраине столицы базируются не только боевики ИГ, но и оппозиционные вооруженные формирования. Причем между ними постоянно идут столкновения, из-за чего нередко страдает гражданское население. Ранее представители местных властей вели переговоры с боевиками-оппозиционерами об эвакуации в провинцию Идлиб. Тем не менее из-за активизировавшегося противостояния между ИГИЛ и вооруженной оппозицией в этом районе процесс был сорван.

Провинция Алеппо

Накануне военнослужащие САА во главе с бойцами спецотряда «Тигры» продолжили атаковать позиции ИГ, двигаясь со стороны освобожденного аэродрома «Аль-Джирах» в направлении Масканы, следующей цели масштабной кампании армии САР в регионе. За минувшие сутки подразделениям САА удалось значительно приблизиться к городу. По данным военного источника в Twitter (@MIG29_), правительственные силы взяли под свой контроль поселения Аль-Бояджуз, Каср Аль-Бояджуз, Аль-Фарайя, Харбет Хазраф и несколько ферм, расположенные к западу от дороги, соединяющей Ракку и Алеппо. Таким образом, части сирийской армии теперь полностью обступают Маскану с запада. Командование САА намеревается охватить город с трех сторон и тем самым предоставить возможность боевикам «Исламского государства» выйти из населенного пункта по единственно возможному пути без боя. Эта тактика в начале весны была использована в ходе штурма Дейр Хафира.

Однако согласного данным информационного агентства Al Mehwar News, командование террористической группировки уже начало вывод отрядов боевиков из города. Военные эксперты считают, что террористы ИГ не смогут оказать серьезного противостояния в этом районе. Предполагается, что базирующиеся здесь силы «Исламского государства» будут переброшены в Ракку, свою неофициальную столицу, в районе которой разворачивается совместная кампания курдов и стран западной коалиции.

Провинция Хомс

Правительственная армия САР при поддержке союзных сил в минувшие сутки установила контроль над всей магистралью, связывающей Дамаск и Пальмиру, а также обширными территориями на юго-западе провинции Хомс по обе стороны от ключевого шоссе. Таким образом, за 48 часов была освобождена территория общей площадью около 2000 квадратных километров, передало ливанское агентство Al Masdar News. При этом террористы «Исламского государства» в основном отступали даже без боя.

В первой половине дня подразделения САА, одновременно действовавшие на разных направлениях, встретились у поселения Хунейфис. К этому населенному пункту с востока вышли части армии САР, двигавшиеся вдоль магистрали со стороны Пальмиры, а с запада — отряды, ранее занявшие пустынную область Аль-Барда и ряд горных районов. После войска продолжили атаковать, двинувшись по направлению к поселку Заза. Затем, когда выход для ИГИЛ был отрезан, боевики добровольно сдали оставшиеся позиции в районе у границы с провинцией Дамаск.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях Дейр эз-Зора накануне продолжились перестрелки между правительственными подразделениями и отрядами ИГИЛ. Военный источник на своей странице в Twitter (@IvanSidorenko1) сообщил о том, что военнослужащим САА в результате удалось уничтожить по одной БМП в ходе столкновений в районе Аль-Хувейка и вблизи площади Аш-Шам.

Каждая из сторон конфликта контролирует около половины территории города. Линия разграничения проходит через центральные районы. Если сирийские военные ведут в черте города точечные обстрелы опорных пунктов «Исламского государства», то террористы нередко применяют тяжелое вооружение, из-за чего зачастую гибнут местные жители. В последнее время гражданские лица в Дейр эз-Зоре погибают почти каждый день. В минувшие сутки взрывы выпущенных боевиками мин отмечались в районе улицы Аль-Вади. Медиа-центр DeirEzzor24 сообщал о раненых и убитых мирных жителях, точных сведений об их количестве, однако, пока не поступало.

Не только в результате действий ИГИЛ, но из-за бомбардировок международной коалиции регулярно гибнут жители региона. Коалиционная авиация в связи с готовящейся кампанией ССА по захвату Дейр эз-Зора участила боевые вылеты в направлении южной части провинции. Накануне, атакам с воздуха вновь подвергся города Аль-Маядин. По данным новостного источника Al Manar News, были убиты 11 человек, среди них — дети и женщины.

Провинция Даръа

Несмотря на действие режима тишины, введенного в соответствии с принятым 4 мая меморандумом о создании зон безопасности, отряды ССА и «Джебхат ан-Нусры» начали новый этап кампании по захвату города Даръа. Как передал вчера ливанский источник AMN, за последние двое суток радикалами были захвачены 34 здания в ключевом южном районе столицы провинции — Аль-Маншии. В оккупации оппозиционных сил находится около 2/3 территорий провинции, в том числе практически половина административного центра. В регионе дислоцируются мощные резервы исламистских формирований, которые в численном составе превосходят правительственные силы.

На помощь подразделениям САА, продолжающим держать оборону, пришли ВВС САР. За вчерашние сутки было проведено 22 боевых вылета, сообщало агентство Al Masdar News. Кроме того, ударам правительственной авиации накануне подверглись укрепрайоны «свободной армии» и возглавляемого «Джебхат ан-Нусрой» исламистского альянса «Тахрир аш-Шам» вблизи города Бусра Аль-Харир, находящегося к северо-востоку от Даръа. Недавно размещающиеся в этом районе радикалы совершили нападение на блокпосты САА у границы с провинцией Эс-Сувейда. Боевики рассчитывали проникнуть на территорию соседнего региона с целью сорвать кампанию армии САР по зачистке территорий у южной границы республики.

Провинция Ракка

Основные боевые действия в рамках антитеррористической кампании «Гнев Евфрата» Демократические силы Сирии (SDF)**** накануне вели к западу и к северу от главной цели операции — города Ракка. Ожесточенные стычки вблизи ферм Аль-Асадия в северных окрестностях административного центра шли в первой половине дня. Однако каких-либо перемен в ситуации на этом направлении не произошло. При этом, как сообщал новостной портал Al Manar News, значительные потери в живой силе понести обе стороны.

К вечеру курдам удалось добиться определенных успехов на западе от Ракки. Бойцами SDF был наконец захвачен населенный пункт Кудайран, ожесточенные бои за контроль над которым шли несколько суток подряд. Об этом сообщил в сети Twitter местный активист (@melisaraimmo). По его данным, не меньше десяти террористов «Исламского государства» были нейтрализованы в ходе противостояния. От боевиков также был зачищен район дамбы, находящейся на окраине поселка.

В результате боевых действий в западных предместьях Ракки накануне пострадали также и местные жители. По данным местного портала Raqqa24, бойцы демократической армии в ходе ракетного обстрела позиций ИГ недалеко от поселка Аль-Катания ранили нескольких мирных граждан. Кроме того, в результате новой серии боевых вылетов авиации западной коалиции в деревне Дибси Афнан у границы с провинцией Алеппо и в районе Аль-Дарайя в Ракке погибли в общей сложности шесть гражданских лиц, передало информагентство Al Manar News.

Ирак

Иракские войска при поддержке отрядов ополченцев-шиитов «Хашд Аль-Шааби» и добровольцев-езидов в прошедшие сутки продолжали освободительную кампанию к западу от Мосула, где все еще находится анклав «Исламского государства». В результате вчерашней серии атак правительственным силам удалось зачистить от боевиков ряд населенных пунктов. Так, новостной центр Iraqi Day сообщил об освобождении поселков Хатимия, Кабусия и Тель Гази недалеко от города Талль-Афар. Военный источник в соцсети Twitter (@sayed_ridha)сообщил о взятии еще одной деревни — Коджо, расположенной на юге от города Синджар.

В Мосуле на территориях, пока по-прежнему остающихся под контролем ИГИЛ, накануне террористами были казнены 13 человек, которые пытались совершить побег из зоны боевых действий. Приговоренные к смерти жители были расстреляны, сообщало агентство Breaking News. Отряды террористов, засевшие в старой части Мосула, продолжают упорно сопротивляться, несмотря на то, что под их контролем остаются лишь три района города.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)