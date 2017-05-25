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Политика
Захарова ответила на заявления ЕС о «рабском труде» корейцев на «Зенит-Арене»

Захарова ответила на заявления ЕС о «рабском труде» корейцев на «Зенит-Арене»

23:35  25 Мая 2017
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Захарова ответила на заявления ЕС о «рабском труде» корейцев на «Зенит-Арене»

Москва, 25 мая. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления европейских СМИ о нарушении прав мигрантов при строительстве стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге.

Захарова напомнила, что 16 мая Норвежский футбольный союз направил в Международную федерацию футбола (ФИФА) письмо с просьбой провести расследование о нарушении прав мигрантов при строительстве «Зенит-Арены», при этом ранее с аналогичным заявлением выступила Голландия.

«Подобного рода нападки мы слышим перед каждыми крупными международными состязаниями, которые проводятся в нашей стране», — подчеркнула Захарова.

Она также посоветовала властям Голландии и Норвегии проверить соблюдение прав человека на территории своих стран.

#захарова #зенит-арена #корейцы
Алексей Громов
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