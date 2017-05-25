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Весь мир
Манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва

Манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва

21:46  25 Мая 2017
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Манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва

Манчестер, 25 мая. Подозреваемый в теракте в Манчестере Салман Абеди за несколько часов до трагедии позвонил своей матери, чтобы попросить прощения. Такой информацией располагает Associated Press.

«Прости меня», — сказал Абеди, прежде чем осуществить теракт.

Также накануне стало известно, что Салман Абеди мог проходить обучение в запрещенном в России террористическом формировании «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.

#салман абеди
Сергей Свазовский
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