Манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва

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Манчестер, 25 мая. Подозреваемый в теракте в Манчестере Салман Абеди за несколько часов до трагедии позвонил своей матери, чтобы попросить прощения. Такой информацией располагает Associated Press.

«Прости меня», — сказал Абеди, прежде чем осуществить теракт.

Также накануне стало известно, что Салман Абеди мог проходить обучение в запрещенном в России террористическом формировании «Исламское государство»*.

* Организация запрещена на территории РФ.