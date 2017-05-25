Манчестерский террорист попросил у матери прощения за несколько часов до взрыва
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Манчестер, 25 мая. Подозреваемый в теракте в Манчестере Салман Абеди за несколько часов до трагедии позвонил своей матери, чтобы попросить прощения. Такой информацией располагает Associated Press.
«Прости меня», — сказал Абеди, прежде чем осуществить теракт.
Также накануне стало известно, что Салман Абеди мог проходить обучение в запрещенном в России террористическом формировании «Исламское государство»*.
* Организация запрещена на территории РФ.
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