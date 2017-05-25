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Политика
Комитет Сената США выступил за создание трибунала по Сирии

Комитет Сената США выступил за создание трибунала по Сирии

21:51  25 Мая 2017
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Комитет Сената США выступил за создание трибунала по Сирии

Вашингтон, 25 мая. Комитет по иностранным делам Сената США в четверг поддержал идею создания специального трибунала для рассмотрения дел, связанных с совершением военных преступлений в Сирии.

Документ предлагает рассмотреть возможность «создания механизмов правосудия для переходного периода в Сирии, в том числе гибридного трибунала». Предполагается, что созданием подобных механизмов будут заниматься госсекретарь США Рекс Тиллерсон и другие высокопоставленные члены Госдепартамента.

Помимо военных преступлений трибунал должен будет вести дела, связанные с преступлениями против человечности и геноцидом населения. Предполагается, что в работе данного органа будут принимать участие сирийские и иностранные юристы.

Геннадий Плющев
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