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Сирия, 25 мая. Армия САР понесла численные потери в ходе столкновений с ИГ* к югу от Дейр эз-Зора. В освобожденном от боевиков-оппозиционеров районе Аль-Ваер города Хомс найдено оружие из США и Израиля. ВВС Ирака ликвидировали пять «джихад-мобилей» ИГ к западу от Мосула, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): провела обстрел позиций боевиков-исламистов на окраине города Хараста к северо-востоку от Дамаска; обнаружила в ходе инспекции в районе Аль-Ваер города Хомс американское и израильское оружие, оставленное боевиками вооруженной оппозиции.

«Исламское государство» (ИГИЛ*): убило сирийского военнослужащего в боях у поселка Аль-Джафра к югу от Дейр эз-Зора; подозревается в организации теракта в городе Идлиб.

Международная коалиция: нанесла авиаудары по укрепрайонам ИГИЛ вблизи поселков Дибси Афнан и Дибси Фараж к западу от города Ат-Табка.

Армия Ирака: в результате серии авиаударов уничтожила пять «джихад-мобилей» ИГИЛ на западе от Мосула.

Провинция Дамаск

Согласно информации турецкого источника в соцсети Twitter (@ar21news), военнослужащие правительственных войск САР обстреляли опорные пункты боевиков-оппозиционеров Сирийской свободной армии (ССА)** на окраине населенного пункта Хараста, который располагается на северо-востоке от Дамаска и находится большей частью под контролем радикалов. Отмечается, что сирийские военные применяли, в частности, тяжелые артиллерийские орудия. Тем не менее о потерях в рядах ССА никаких данных не приводится.

Восточная Гута и восточная окраина столицы входят в зону деэскалации, на территории которой запрещены любые военные действия. Однако военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) наносят удары либо в ответ на обстрелы со стороны исламистов, либо по позициям террористической группировки «Джебхат ан-Нусры»***, в отношении которой режим тишины не действует. Нередко связанные с вооруженной оппозицией источники публикуют заведомо ложные данные с целью дискредитировать правительство САР и сорвать перемирие. Напомним, Анкара регулярно оказывает поддержку боевикам «свободной армии», крупнейшей организации оппозиционного блока.

Провинция Хомс

В районе Аль-Ваер на северо-востоке города Хомс обнаружены различные виды ракет и снарядов американского и израильского производства. В данный момент в районе работают саперы САА. В ходе зачистки уже были обнаружены заминированная машина, кустарные мастерские по производству СВУ, а также химические вещества. Об этом сообщает информационное агентство SANA News. Параллельно ведется работа по восстановлению освобожденного района: коммунальные службы ремонтируют сети электропередач, медицинские учреждения оказывают помощь местному населению.

Тем временем правительственные войска продолжают развивать преимущество на востоке региона. Сирийские ВВС проводят бомбардировки опорных пунктов террористов «Исламского государства»* в районе месторождения нефти Арак, как сообщает источник в социальной сети Twitter (@syriaasadi). Сведений об итогах боевого вылета пока не поступало. Накануне военнослужащие САА установили огневой контроль над нефтяным полем.

Провинция Дейр эз-Зор

В окрестностях столицы региона вновь идут бои между войсками сирийской армии и отрядами ИГИЛ. Перестрелки с применением артиллерии крупных калибров отмечаются на окраине населенного пункта Аль-Джафра. Интернет-портал DeirEzzor24 сообщает о том, что в ходе вооруженных столкновений был убит солдат САА Алаа Абдул-Хамид. Сведения о потерях в рядах террористического формирования не оглашаются.

Напомним, террористы ИГ активизировали усилия в районе административного центра провинции, надеясь полностью занять город. В скором времени командование «Исламского государства» рассчитывает перебросить в Дейр эз-Зор многочисленные отряды из почти освобожденного Мосула и охваченной курдами с трех сторон Ракки.

Провинция Идлиб

Согласно данным информационного Twitter-канала (@AllyOfTruth), мощный взрыв произошел в городе Идлиб. Никаких подробностей о пострадавших в результате инцидента пока нет. Машины скорой помощи уже работают на месте происшествия. Военные эксперты полагают, что взрыв мог быть устроен боевиками «Исламского государства».

Напомним, ранее террористическое формирование уже взяло на себя ответственность за организацию террористического акта на территории военного лагеря «Ахрар Аш-Шам», крупной группировки сирийской вооруженной оппозиции. Тогда были убиты по меньшей мере 20 боевиков антиправительственной организации. По данным ливанского информагентства Al Masdar News, в провинции Идлиб действуют сотни «спящих ячеек» ИГИЛ, которые время от времени совершают вылазки в тыл противника.

Провинция Ракка

Сирийская демократическая армия (SDF)**** вместе с курдскими отрядами YPG продолжает развивать крупномасштабное наступление на укрепрайоны террористов ИГИЛ на подступах к Ракке. Ранее объединенным силам курдов удалось захватить населенный пункт Кудайран, расположенный к западу от столицы региона, а также плотину недалеко от города. ВВС международной коалиции во главе с Соединенными Штатами Америки оказывают поддержку отрядам курдов с воздуха.

Как передает местный источник в Twitter (Raqqa_SL), военные самолеты западной коалиции нанесли авиаудары по населенному пункту Дибси Афнан и Дибси Фардж. Данные о нанесенном уроне пока не оглашались. Однако важно отметить, что в результате воздушных атак, проводимых ВВС коалиции, зачастую гибнут не только террористы ИГ, но и мирные жители региона. Так, сегодня утром стало известно о шести погибших под ударами коалиционной авиации жителях Ракки и поселка Дибси Афнан.

Ирак

Иракские ВВС в результате боевого вылета ликвидировали пять заминированных автомашин террористов ИГИЛ недалеко от населенного пункта Абу Хашаб на западе от города Мосул в провинции Ниневия, передает информагентство Al Manar News. Сообщается также о численном уроне, нанесенном отрядам «Исламского государства» в этом районе, однако точные сведения о числе ликвидированных боевиков пока устанавливаются.

Напомним, правительственная армия Ирака при поддержке шиитского ополчения «Хашд Аль-Шааби» ведут кампанию по зачистке района к западу от Мосула, где на данный момент располагается анклав террористического формирования. Ранее иракским силам удалось отбить у ИГ ряд поселений в этом регионе, находящихся в окрестностях городов Синджар и Талль-Афар.

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории сирии (показать инфографику)