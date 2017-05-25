Американка вышла замуж за железнодорожную станцию

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Вашингтон, 25 мая. Жительница штата Калифорния якобы вышла замуж за здание железнодорожной станции Санта Фе. Об этом сообщило издание The Sun.

Речь идет о 45-летней американке по имени Кэрол, которая заявила о том, что она уже два раза отпраздновала годовщину свадьбы с вокзалом (брак не зарегистрирован). По словам женщины, она влюбилось в здание в девять лет и даже мысленно «занималась с ним сексом».

Ранее стало известно о том, что племянница наследного принца Японии решила выйти замуж за своего однокурсника.