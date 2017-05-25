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Происшествия
Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Итина отправили под домашний арест

Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Итина отправили под домашний арест

21:37  25 Мая 2017
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Бывшего гендиректора «Седьмой студии» Итина отправили под домашний арест

Москва, 25 мая. Пресненский суд Москвы отправил под домашний арест бывшего гендиректора «Седьмой студии» Юрия Итина в рамках уголовного дела о хищении государственных средств, передает РИА Новости.

«Ходатайство следователя о заключении Итина под стражу не подлежит удовлетворению. Суд постановил избрать в отношении подозреваемого Итина меру пресечения в виде домашнего ареста сроком до 19 июля», — сказала судья.

В ходе заседания адвокат подозреваемого заявил, что протокол задержания Юрия Итина был составлен на следующий день после самого задержания, поэтому к моменту рассмотрения ходатайства в суде, протокол не имел юридической силы. Адвокат просил суд отложить заседание или отправить Итина под домашний арест.

#седбмая студия #итин
Алексей Громов
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