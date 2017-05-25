Сирия: САА разгромила ИГИЛ на востоке провинции Хомс

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Дамаск, 25 мая. Сирийские правительственные войска освободили фосфатные рудники в населенном пункте Хунейфас на востоке провинции Хомс от сил запрещенной в России организации «Исламское государство»*.

В распоряжение Федерального агентства новостей поступило видео с места событий. Террористы ИГИЛ* понесли значительные потери в столкновении с правительственными войсками. Они вынуждены были отступить.

Наступление САА поддержала российская авиация. В настоящее время армия САР расположилась в районе Аль-Савана.

Ранее сообщалось, исполнитель теракта в Манчестере мог пройти подготовку в ИГИЛ.

* Организация запрещена на территории РФ.