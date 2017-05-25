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Ученые восстановили прижизненный портрет Ивана Грозного

Ученые восстановили прижизненный портрет Ивана Грозного

22:48  25 Мая 2017
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Ученые восстановили прижизненный портрет Ивана Грозного

Москва, 25 мая. Российские специалисты смогли восстановить прижизненный портрет царя Ивана Грозного. Об этом рассказали представители Исторического музея и Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Речь идет о гравюре на меди, которая была оттиснута на переплете первой датированной напечатанной книги в России «Апостол». Со временем рельеф практически полностью исчез, однако ученые задействовали методы мультиспектральной съемки.

Напомним, в октябре 2016 года в Орле был установлен памятник Ивану Грозному.

Алексей Громов
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