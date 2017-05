Рассадник террора: боевики ИГИЛ и «Аль-Каиды» в Ливии копят силы для атак по Европе

В Избранное

Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи How Islamic State clings on in Libya («Поверженные, но не сломленные: как «Исламское государство» остается в Ливии»), опубликованную информационно-аналитическим ресурсом The Economist.

Радикальные исламисты отступили в пустыню, где они являются потенциальной угрозой.

Как и их «товарищи» в Ираке и Сирии, боевики «Исламского государства»* (ИГ*, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Ливии отступали в начале этого года. Их ответвление, которое считается самым смертоносным за пределами Леванта, в декабре было вытолкнуто из Сирта, его прибрежной крепости, и в январе американские бомбардировщики сильно ударили по их позициям. Удары, казалось, развеяли представление о том, что Ливия может служить базой для ИГИЛ.

Но хотя террористы в Ливии отступили, они не ушли оттуда до конца. И у них, возможно, есть международный охват. Многие боевики перегруппировались в долинах, пустынях и скалистых холмах к юго-востоку от Триполи. Британская полиция сейчас устанавливает возможность наличия связей между Салманом Абеди, террористом-смертником, который убил 22 человека на концерте в Манчестере 22 мая, и ИГИЛ, которое взяло на себя ответственность за теракт. Абеди недавно был в Ливии, его брат и отец были арестованы в Триполи 24 мая.

Хаос стал нормой в Ливии после восстания, повлекшего свержение Муаммара Каддафи в 2011 году. Множество вооруженных групп, в большей или меньшей степени связанных с разными воюющими правительствами на востоке и на западе, борются за власть. Мирное соглашение при поддержке ООН, подписанное некоторыми противниками в 2015 году, не смогло объединить страну и создать эффективное государство в рамках так называемого «Правительства национального согласия» (ПНА). ИГИЛ подпитывает хаос — и особенно в последнее время, нападая на водопроводные и насосные станции.

В Ливии насчитывается около 500 боевиков ИГ, а не тысячи, как сообщалось до их последних неудач. Всего там, возможно, около трех тысяч радикальных исламистов всех типов. Знаком того, насколько все переменчиво, стали сообщения о том, что теперь ИГИЛ получает поддержку от местных боевиков «Аль-Каиды» (террористическая организация запрещена Верховным судом РФ), несмотря на вражду между лидерами этих групп за рубежом. В Ливии они работают в одних и тех же областях. Боевики передвигаются назад и вперед между ними. «Я вполне могу представить, что они действуют совместно в плане логистики и обмена информацией», — говорит Вольфганг Пустаи, бывший австрийский военный атташе в Ливии.

Местность на юге затрудняет атаки с земли, говорят чиновники ПНА, курировавшие взятие Сирта. Но есть проблемы с ударами и с воздуха — боевики перестали передвигаться в большом количестве после того, как американские бомбардировщики уничтожили более 80 человек одной атакой в январе. Теперь они передвигаются небольшими группами вдоль непатрулируемых дорог. ПНА говорит, что оно следит за ними с базы возле Бани-Валид, в то время как США наблюдают с воздуха. Американцы запускают летающие беспилотники в Ливии с баз в Тунисе с прошлого лета и строят новую базу беспилотников в Нигере.

Соседние страны боятся, что их собственные боевики получат «вдохновение» и обучение в Ливии, а потом вернутся назад. Чад закрыла границу с Ливией в январе, опасаясь наплыва террористов. (С тех пор республика открыла один переход.) Алжир открыл новую авиационную базу для охраны своих границ. Тунис, который неоднократно подвергался нападениям боевиков, построил 200-километровую стену вдоль своей границы с Ливией. Но даже при этом ИГИЛ сохраняет ячейки около Сабраты на западе, чтобы помогать своим бойцам пересекать границы.

Европа находится на расстоянии всего в 400км и, присматривается к ситуации с беспокойством. Хаос сделал Ливию основным отправным пунктом для въезда в Европу для африканских мигрантов. Несмотря на усиленное патрулирование, около 50 тысяч мигрантов достигли берегов Италии на лодке в этом году, что на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Некоторые считают, что контрабандный бизнес помогает финансировать терроризм, и что экстремисты, возможно, именно те, кто совершает поездку.

Сейчас ИГИЛ и его союзники ведут себя сдержанно в Ливии, пока пытаются восстановить свои силы. Между тем, надежды на урегулирование конфликта выглядят мрачно. Хаос, скорее всего, продолжится, давая террористам возможность утвердиться на родине.

* Организация запрещена на территории РФ.