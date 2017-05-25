Путин рассказал о развитии стратегического партнерства России и Китая

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Москва, 25 мая. Президент России Владимир Путин поблагодарил китайские власти за тот прием, который был оказан российской делегации 10 дней назад в Пекине, где проходил форум «Один пояс, один путь».

Об этом глава государства заявил во время встречи с министром иностранных дел Китая Ван И. Путин отметил, что предстоящий визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию должен стать важным этапом в отношениях между двумя странами, которые активно развиваются в последнее время.

«Стратегическое партнерство между Россией и Китаем набирает обороты. Мы рассматриваем ваш визит, уважаемый господин министр, как важный этап в подготовке ключевого события в российско-китайских отношениях этого года, имею в виду визит председателя КНР в РФ», — подчеркнул Путин.