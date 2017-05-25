Полиция проверяет кинокомпанию режиссера Учителя по запросу Поклонской

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Санкт-Петербург, 25 мая. Полиция Санкт-Петербурга начала проверку кинокомпании Алексея Учителя на предмет нарушений налогового законодательства. Основанием для проверки послужил запрос депутата Госдумы Натальи Поклонской. Об этом сообщил ТАСС.

Уточняется, что сегодня утром на киностудию известного режиссера прибыли правоохранители, запросившие документы на основании запроса Поклонской в следственный комитет. Производство по делу поручено Василеостровскому УВД, — пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о заманчивом предложении Натальи Поклонской.