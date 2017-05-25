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Стало известно, когда подмосковный завод Mercedes выпустит первый автомобиль

Стало известно, когда подмосковный завод Mercedes выпустит первый автомобиль

22:44  25 Мая 2017
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Стало известно, когда подмосковный завод Mercedes выпустит первый автомобиль

Москва, 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил надежду, что в 2019 году на подмосковном автозаводе Mercedes будет собран первый автомобиль.

По его словам, в середине 2017 года компания Mercedes-Benz приступит к строительству автозавода в Подмосковье, который будет выпускать седаны E-класса и несколько моделей из серии SUV.

«На питерском форуме мы еще раз будем это обсуждать, чем мы, власти региона, сможем помочь ведущему концерну. Для нас очень важно, чтобы все свершилось в срок и в 2019 году первая машина уже вышла с конвейера», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360».

Стоит напомнить, что в середине февраля власти Московской области подписали инвестиционный контракт на строительство завода Mercedes. Компания Mercedes-Benz планирует потратить на строительство завода более 300 миллионов евро.

#подмосковье #mercedes
Алексей Громов
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