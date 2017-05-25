«Укрзализныця» опровергла слухи о прекращении железнодорожного сообщения с РФ

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Киев, 25 мая. Украинская сторона пока не планирует прекращать железнодорожное сообщение с Россией. Об этом журналистам в четверг сообщили официальные представители компании «Укрзализныця».

«Не планируем прекращать и не рассматриваем такую идею. На данный момент, билеты на поезда в Россию продаются», — отметили в пресс-службе украинской компании.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян опроверг слухи о том, что Киев планирует прекратить железнодорожное сообщение с Российской Федерацией.