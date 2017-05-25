Более 700 машин без номеров были эвакуированы в Москве за месяц

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Москва, 25 мая. Московские городские службы в мае эвакуировали с улиц свыше 700 автомобилей без номеров. Об этом в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, как правило, речь идет о дорогих машинах. Владельцы снимают номера, чтобы не платить за парковку, однако в итоге находят свой автомобиль на спецстоянке.

«По решению антитеррористической комиссии активно эвакуируем с улиц Москвы машины без номеров, в том числе для обеспечения безопасности», — пишет градоначальник в Twitter.

Напомним, что с 2012 года в пределах Бульварного кольца начала действовать платная парковка. Теперь же платные парковки доходят до МКАД. Стоимость часа стоит около 200 рублей.