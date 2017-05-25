Медицинский вертолет врезался в здание в США, есть погибшие

В Избранное

Скопировать

Вашингтон, 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения вертолета в штате Делавэр.

Инцидент произошёл в промышленном районе города Нью-Касл. Согласно предварительным данным, медицинский вертолет врезался в здание.

Как передают американские СМИ, в результате аварии погиб один человек.

#BREAKING Medical Helicopter crash in New Castle Delaware. At least one person dead. Fire from the crash spread to a building @CBSPhilly pic.twitter.com/LOf1aNjrhd — Stephen McKenzie (@SteveMcKCBS3) May 25, 2017

Ранее стало известно том, что в городе Прешове рухнул вертолет МВД Словакии.