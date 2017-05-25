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Медицинский вертолет врезался в здание в США, есть погибшие

Медицинский вертолет врезался в здание в США, есть погибшие

21:09  25 Мая 2017
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Медицинский вертолет врезался в здание в США, есть погибшие

Вашингтон, 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов Соединенных Штатов Америки выясняют обстоятельства крушения вертолета в штате Делавэр.

Инцидент произошёл в промышленном районе города Нью-Касл. Согласно предварительным данным, медицинский вертолет врезался в здание.

Как передают американские СМИ, в результате аварии погиб один человек.

Ранее стало известно том, что в городе Прешове рухнул вертолет МВД Словакии.

Алексей Громов
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