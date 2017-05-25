Новости США: нахрапистый Трамп назвал Россию главной угрозой, шутка Юнкера, замужество с вокзалом

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Новости США, 25 мая. Трамп вел себя как трамвайный хам и призывал опасаться России на саммите НАТО, Юнкер подшутит над страстью Трампа к Twitter, американка вышла замуж за железнодорожный вокзал и счастлива.

Трамп призвал НАТО бороться с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал три главных, с его точки зрения, угрозы для Организации североатлантического договора (НАТО). По версии Трампа, НАТО угрожают терроризм, миграция и «угроза со стороны России».

«НАТО должна в будущем сосредоточиться на терроризме и миграции, а также на угрозах со стороны РФ и с востока и юга», — заявил Трамп, выступая в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Трамп также осудил теракт на стадионе в Манчестере, который произошел 22 мая и унес жизни 22 человек, в том числе 12 детей и подростков.

«Это варварское жестокое нападение на нашу цивилизацию», — заявил Трамп, назвав террористов «лузерами», которых необходимо уничтожить.

Трамп распихал всех на саммите НАТО

Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО не только озвучивал навязшие в зубах инвективы о мнимой российской угрозе, но и вел себя как трамвайный хам. Во всяком случае, такого было мнение пользователей соцсетей, когда они увидели на видеозаписи, как американский лидер грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича, после чего важно занял место в первом ряду.

От хамства лидера США слегка опешил даже всегда невозмутимый генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вел участников саммита к месту встречи. В какой-то момент приотставший Трамп грубо отпихнул шедшего впереди премьер-министра Черногории и занял его место, гордо поправив пиджак. Видео инцидента опубликовал в своем Twitter корреспондент CNBC Стив Копак.

Экс-посол США в России Майкл Макфол в своем Twitter назвал поведение Трампа «постыдным», а пользователи соцсетей дружно назвали американского президента «трамвайным хамом».

Did Trump just shove another NATO leader to be in the front of the group? pic.twitter.com/bL1r2auELd — Steve Kopack (@SteveKopack) May 25, 2017

Юнкер пошутил над «твиттерянином» Трампом

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пошутил над Дональдом Трампом за любовь американского лидера к комментариям в Twitter.

«Надеюсь, что Трамп еще не написал твит обо мне», — ответил Юнкер на вопрос, какое у него сложилось впечатление об американском лидере после встречи с ним.

Ранее сообщалось, что в четверг лидеры ЕС провели в Брюсселе совместные переговоры с американским президентом.

Расистские «шутки»

Компания Walmart пытается установить личность одной из жительниц города Бентонвилл, штат Арканзас, после распространения вирусного видеоролика в соцсетях, в котором она употребляет расистские ругательства по отношению к другим посетителям одного из магазинов сети. Женщине мексиканского происхождения дебоширка велела убираться обратно в Мексику, а вступившуюся за нее чернокожую даму назвала расистским эпитетом. После установления личности нарушительницы общественного порядка компания намерена запретить ей появляться в их магазинах, сообщает CNN.

Изнасилование за три тысячи долларов

Адвокат из Балтимора Кристос Василиадес обвиняется в том, что пытался убедить жертву изнасилования не давать показания против своего клиента, путем предложения ей взятки в размере три тысячи долларов, сообщает CNN.

Смерть в контейнере для одежды

В небольшом городке Эверетт, штат Вашингтон, было обнаружено тело женщины в контейнере для пожертвования одежды. На теле не были обнаружены травмы, и по всем признакам женщина была жива на тот момент, когда оказалась в контейнере, пишет Heraldnet.com.

Мармелад без сахара

Жительница штата Калифорния подала в суд на одного из крупнейших производителей мармеладных конфет Jelly Belly. По ее словам, производитель ввел ее в заблуждение, поскольку она не знала, что в составе его продукции содержится сахар, сообщает sacbee.com.

Американка вышла замуж за железнодорожную станцию

Жительница города Сан-Диего, штат Калифорния, вышла замуж за железнодорожный вокзал, к которому питала нежные чувства в течение 36 лет, пишет Mirror.

При этом секс с вокзалом у дамы по имени Кэрол чисто виртуальный. «У меня нет физического секса со станцией, он только в моей голове, когда я стою рядом», — заявляет Кэрол, утверждая при этом, что она не сумасшедшая. Брак, впрочем, юридически не оформлен, но Кэрол, похоже, это не волнует.