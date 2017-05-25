Манчестерский смертник мог пройти подготовку в лагере ИГ в Сирии

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Лондон, 25 мая. Исполнитель теракта в Манчестере Салман Абеди мог пройти спецподготовку в лагере боевиков так называемого «Исламского государства»* (группировка запрещена в России) на территории Сирии. Об этом американским журналистам сообщил источник в Вашингтоне.

«Официальное лицо заявляет, что другие члены семьи Абеди тоже, вероятно, перешли к радикальным взглядам», — передает телеканал CNN.

Напомним, ранее стало известно о том, что младший брат Салмана Абеди планировал организовать теракт в Триполи.

* Организация запрещена на территории РФ.