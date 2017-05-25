Появилось видео, как Трамп грубо расталкивает европейских политиков на саммите НАТО

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Брюссель, 25 мая. Президент США Дональд Трамп оказался в центре скандала после того, как грубо оттолкнул премьер-министра Черногории Душко Марковича во время саммита НАТО в Брюсселе.

На кадрах, которые уже появились в Сети, видно, как американский лидер бесцеремонно отодвигает в сторону Марковича, чтобы поговорить с президентом Литвы Далей Грибускайте и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, что Черногория в этом году впервые участвует в саммите НАТО после ратификации соглашения о вступлении в состав альянса.