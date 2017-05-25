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Весь мир
Более 30 террористов ИГИЛ уничтожены за два дня на Филиппинах

Более 30 террористов ИГИЛ уничтожены за два дня на Филиппинах

20:42  25 Мая 2017
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Более 30 террористов ИГИЛ уничтожены за два дня на Филиппинах

Москва, 25 мая. Более 30 боевиков террористической группировки «Исламское государство»* (ИГИЛ*, запрещена в РФ) были уничтожены в ходе антитеррористической операции на Филиппинах. Об этом сообщает информационное агентство Associated Press со ссылкой на источник в силовых ведомствах Филиппин.

По данным агентства, в операции по освобождению города Марави задействован спецназ и боевые вертолеты. За два дня в Марави был уничтожен 31 боевик ИГИЛ, при этом военные потеряли шесть человек.

Стоит напомнить, что 23 мая боевики, связанные с террористической группировкой «Исламское государство» захватили город Марави в провинции Ланао-дель-Сур.

* Организация запрещена на территории РФ.

#иг #террористы #филиппины
Алексей Громов
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