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Украина
Крысы атакуют заваленный мусором Львов

Крысы атакуют заваленный мусором Львов

20:38  25 Мая 2017
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Крысы заполонили улицы

Киев, 25 мая. Плачевная ситуация с вывозом отходов во Львове привела к тому, что жители города стали все чаще замечать крыс.

Согласно предварительным данным, грызуны облюбовали переполненные мусорные площадки.

«Пока не наблюдается ни повышение уровня заболеваемости, ни обращений людей после укусов крысами... Сейчас ситуация является контролируемой» — отметила главный эпидемиолог Львовской области Наталья Тимко.

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовый предложил превратить Чернобыльскую зону в свалку.

Алексей Громов
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