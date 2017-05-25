Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Общество
Мачеха, державшая мальчика на цепи под Самарой, отделалась штрафом

Мачеха, державшая мальчика на цепи под Самарой, отделалась штрафом

20:24  25 Мая 2017
195

Мачеха, державшая мальчика на цепи под Самарой, отделалась штрафом

Самара, 25 мая. Суд Самарской области приговорил к штрафу в 7 тыс. рублей местную жительницу, которая держала своего приемного девятилетнего сына прикованным к стулу.

Инцидент получил огласку после того, как сосед женщины обратился в правоохранительные органы. Он утверждает, что мальчик, который смог высвободиться, пришел к нему с цепью на ноге. Сама мачеха объяснила свои действия тем, что ее приемный сын стоял на учете в психоневрологическом диспансере и вполне мог убежать, пока ее не было дома.

В результате мальчик был изъят из семьи. В настоящее время он находится в реабилитационном центре.

Геннадий Плющев
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть