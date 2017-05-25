Мачеха, державшая мальчика на цепи под Самарой, отделалась штрафом

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Самара, 25 мая. Суд Самарской области приговорил к штрафу в 7 тыс. рублей местную жительницу, которая держала своего приемного девятилетнего сына прикованным к стулу.

Инцидент получил огласку после того, как сосед женщины обратился в правоохранительные органы. Он утверждает, что мальчик, который смог высвободиться, пришел к нему с цепью на ноге. Сама мачеха объяснила свои действия тем, что ее приемный сын стоял на учете в психоневрологическом диспансере и вполне мог убежать, пока ее не было дома.

В результате мальчик был изъят из семьи. В настоящее время он находится в реабилитационном центре.