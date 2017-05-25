МИД РФ: Запад не хочет расследовать инцидент с химоружием в Идлибе

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Москва, 25 мая. Вашингтон, Лондон и Париж не заинтересованы в расследовании инцидента в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ, комментируя обсуждение так называемого «химического досье» в Совбезе ООН.

«Представители США, Великобритании и Франции отчаянно противодействуют попыткам разобраться, насколько обоснован «заочно» вынесенный ими вердикт о якобы неоспоримой виновности правительства Башара Асада в этой химатаке в населенном пункте Хан-Шейхун», — отметили дипломаты.

Напомним, ранее министерство обороны РФ сообщило о том, что боевики «Исламского государства*» (запрещено в России) располагают компонентами химоружия.

* Организация запрещена на территории РФ.