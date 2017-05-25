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Политика
Пентагон признал свою вину в гибели 100 мирных жителей Мосула

Пентагон признал свою вину в гибели 100 мирных жителей Мосула

20:23  25 Мая 2017
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Пентагон признал свою вину в гибели 100 мирных жителей Мосула

Вашингтон, 25 мая. Более 100 мирных жителей погибли в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по жилым кварталам Мосула. Об этом говорится в официально заявлении Пентагона.

В ведомстве пояснили, что 17 марта американские военные нанесли авиаудар по жилому сектору Мосула, который спровоцировал взрыв и обрушение жилого здания. Жертвами авиаудара США стали более 100 мирных жителей Мосула.

Стоит отметить, что сегодня власти Ирака сообщили о гибели 13 мирных жителей Мосула, которые стали жертвами авиаудара коалиции в западной части города.

#сша #мосул #ирак #пентагон
Алексей Громов
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