Аппарат «Кассини» получил фото Сатурна в день солнцестояния

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Нью-Йорк, 25 мая. Космический зонд «Кассини» смог запечатлеть Сатурн в день солнцестояния. На снимках также можно увидеть необычный шестиугольный ураган, разыгравшийся на северном полюсе планет-гиганта.

По словам ученых, благодаря аппарату «Кассини», они смогли наблюдать метаморфозы, которые происходят на Сатурне при смене времен года. Так, например, с помощью зонда удалось обнаружить выброс горячей воды гейзерами Энцелада и мощный осенний ураган.

Напомним, что Сатурн является шестой планетой от Солнца и второй по размерам после Юпитера. Как Юпитер, Уран и Нептун, Сатурн относится к категории газовых гигантов.