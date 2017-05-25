Сирия сегодня: с базы «Хмеймим» в Алеппо и Латакию доставлена гумпомощь, бои САА с ИГ под Пальмирой
Сирия, 25 мая. Сирийские военные обнаружили оставленное боевиками оружие американского и израильского производства в квартале Аль-Ваер, с авиабазы «Хмеймим» в Алеппо и Латакию было передано пять тонн гуманитарной помощи от России, САА отбила два города у ИГ* и ССА под Пальмирой. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.
ИГ и ССА бегут от войск Асада
Отразив массивное наступление «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) к юго-западу от Пальмиры, Сирийская арабская армия (САА) продвинулась на юг и достигла удерживаемого боевиками город Улания, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.
Отмечается, что в населенном пункте укрывались боевики Сирийской свободной армии (ССА), представляющие вооруженную оппозицию.
Наступление САА сопровождалось эскадрильями сирийских боевых самолетов. После боя с оппозицией, который продолжался несколько часов, ССА пришлось покинуть город и механизированные контингенты армии Башара Асада установили контроль над населенным пунктом.
Гуманитарная помощь для сирийцев
Российская группировка в Сирии доставила четыре партии гуманитарной помощи мирному населению, сообщается в Информационном бюллетене Минобороны России.
Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР, доставили с авиабазы «Хмеймим» 4,5 тонные продуктов питания и питьевой воды в провинцию Алеппо и 500 кг продовольственных наборов в город Латакия. Сообщается, что гуманитарная помощь была оказана более чем полутора тысячам людей.
Спецоперация против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре
Самолеты сирийской военной авиации уничтожили штаб управления террористов ИГ вместе с главарями в квартале Аль-Орфи, расположенном в городе Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник. По имеющейся информации, операция была проведена на основе точных разведданных. При атаке ВВС САР с воздуха были нейтрализованы множество боевиков.
В районе Аль-Хвека правительственные войска уничтожили две БМП вместе с боевиками ИГ.
Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям ИГ в районе в районе Тель-Брук близ моста, который соединяет провинцию Дейр эз-Зор с провинцией Ракка.
Кроме того, сирийская авиация нанесли удары по позициям боевиков в селении Айяш и кварталах Аль-Хвека, Ас-Синаа и Аль-Хамидия, расположенных в столице провинции. Правительственные силы также уничтожили укрепрайон экстремистов в районе Панорама.
Находки из США и Израиля в Аль-Ваере
В очищенном от вооруженных группировок квартале Хомса Аль-Ваер, саперы САА обнаружили ракеты и минометные снаряды производства США и Израиля, ракетные установки, противогазы, снайперские винтовки и большое количество боеприпасов, а также бинокли ночного видения, сообщает информагентство SANA.
Саперы продолжают зачищать квартал от взрывных устройств и мин, оставленных террористами.
* Организация запрещена на территории РФ.