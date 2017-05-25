Сирия сегодня: с базы «Хмеймим» в Алеппо и Латакию доставлена гумпомощь, бои САА с ИГ под Пальмирой

В Избранное

Скопировать

Сирия, 25 мая. Сирийские военные обнаружили оставленное боевиками оружие американского и израильского производства в квартале Аль-Ваер, с авиабазы «Хмеймим» в Алеппо и Латакию было передано пять тонн гуманитарной помощи от России, САА отбила два города у ИГ* и ССА под Пальмирой. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

ИГ и ССА бегут от войск Асада

Отразив массивное наступление «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) к юго-западу от Пальмиры, Сирийская арабская армия (САА) продвинулась на юг и достигла удерживаемого боевиками город Улания, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

Отмечается, что в населенном пункте укрывались боевики Сирийской свободной армии (ССА), представляющие вооруженную оппозицию.

Наступление САА сопровождалось эскадрильями сирийских боевых самолетов. После боя с оппозицией, который продолжался несколько часов, ССА пришлось покинуть город и механизированные контингенты армии Башара Асада установили контроль над населенным пунктом.

Гуманитарная помощь для сирийцев

Российская группировка в Сирии доставила четыре партии гуманитарной помощи мирному населению, сообщается в Информационном бюллетене Минобороны России.

Сотрудники Центра по примирению враждующих сторон в САР, доставили с авиабазы «Хмеймим» 4,5 тонные продуктов питания и питьевой воды в провинцию Алеппо и 500 кг продовольственных наборов в город Латакия. Сообщается, что гуманитарная помощь была оказана более чем полутора тысячам людей.

Спецоперация против ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Самолеты сирийской военной авиации уничтожили штаб управления террористов ИГ вместе с главарями в квартале Аль-Орфи, расположенном в городе Дейр эз-Зор, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военный источник. По имеющейся информации, операция была проведена на основе точных разведданных. При атаке ВВС САР с воздуха были нейтрализованы множество боевиков.

В районе Аль-Хвека правительственные войска уничтожили две БМП вместе с боевиками ИГ.

Сирийская артиллерия нанесла удары по позициям ИГ в районе в районе Тель-Брук близ моста, который соединяет провинцию Дейр эз-Зор с провинцией Ракка.

Кроме того, сирийская авиация нанесли удары по позициям боевиков в селении Айяш и кварталах Аль-Хвека, Ас-Синаа и Аль-Хамидия, расположенных в столице провинции. Правительственные силы также уничтожили укрепрайон экстремистов в районе Панорама.

Находки из США и Израиля в Аль-Ваере

В очищенном от вооруженных группировок квартале Хомса Аль-Ваер, саперы САА обнаружили ракеты и минометные снаряды производства США и Израиля, ракетные установки, противогазы, снайперские винтовки и большое количество боеприпасов, а также бинокли ночного видения, сообщает информагентство SANA.

Саперы продолжают зачищать квартал от взрывных устройств и мин, оставленных террористами.

* Организация запрещена на территории РФ.