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Политика
Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

20:09  25 Мая 2017
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Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

Москва, 25 мая. Гражданам России стоит воздержаться от посещения Соединенного Королевства. Об этом заявили официальные представители посольства Российской Федерации в Лондоне.

«У нас нет иного выбора, кроме как рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Соединенного Королевства до тех пор, пока ситуация не будет под контролем и степень опасности официально не снизится», — отметили российские дипломаты.

Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам учитывать ситуацию в Великобритании при планировании поездок.

Алексей Громов
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