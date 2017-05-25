Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

Москва, 25 мая. Гражданам России стоит воздержаться от посещения Соединенного Королевства. Об этом заявили официальные представители посольства Российской Федерации в Лондоне.

«У нас нет иного выбора, кроме как рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Соединенного Королевства до тех пор, пока ситуация не будет под контролем и степень опасности официально не снизится», — отметили российские дипломаты.