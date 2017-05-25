Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию
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Москва, 25 мая. Гражданам России стоит воздержаться от посещения Соединенного Королевства. Об этом заявили официальные представители посольства Российской Федерации в Лондоне.
«У нас нет иного выбора, кроме как рекомендовать россиянам воздержаться от посещения Соединенного Королевства до тех пор, пока ситуация не будет под контролем и степень опасности официально не снизится», — отметили российские дипломаты.
Напомним, ранее пресс-секретарь МИД России Мария Захарова посоветовала россиянам учитывать ситуацию в Великобритании при планировании поездок.
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