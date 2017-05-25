Сирийский прогноз: почему Асаду важно опередить США при наступлении на Дейр эз-Зор

В Избранное

Скопировать

Почему сирийской правительственной армии Башара Асада, которую поддерживает группировка российских Воздушно-космических сил (ВКС РФ) так важно опередить США и западную коалицию при наступлении на позиции запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»* (ИГ*, ИГИЛ*) в провинции Дейр эз-Зор.

Направление главного удара

Официальной информации о начале операции Сирийской арабской армии (САА) и ВКС РФ в Дейр эз-Зоре пока нет, но по некоторым данным армия Башара Асада готовится выбить ИГИЛ из провинции Дейр эз-Зор, которую террористы терзают уже четвертый год.

Неподтвержденная информация о возможном скором начале наступления на позиции ИГИЛ в Дейр-эз-Зоре уже появилась в соцсетях, на которые ссылается агентство Qasioun. Издание отмечает, что о предстоящей совместной операции САА и ВКС РФ по деблокаде Дейр эз-Зора сообщает источник, связанный с командованием авиабазы «Хмеймим» в Латакии. Кроме того, опять-таки по неподтвержденным данным, в операции в Дейр эз-Зоре могут быть задействованы военные специалисты из Ирана, а также ливанская организация «Хезболла».

В частности, по словам источника, координация этих сил может быть использована в ходе боевых действий на сирийско-иракской границе. Однако для Асада приоритет — это деблокада города Дейр-эз-Зор, который более двух лет полностью окружен боевиками ИГИЛ.

Прекратить кошмар

Два дня назад сирийский источник Федерального агентства новостей прислал страшное видео из столицы провинции — города Дей эз-Зор. На видео попали последствия минометного обстрела жилых кварталов города террористами ИГИЛ. На видеозаписи видно, какие неисчислимые страдания принес терроризм жителям города. Невозможно без содрогания смотреть на кадры израненных и погибших детей, кричащей в ужасе женщины, чудовищных разрушений.

Чем скорее блокада будет прорвана, тем скорее закончится кошмар, в котором живут мирные жители Дейр эз-Зора

Кто наживается на чужой беде

Однако сирийская правительственная армия не единственная, кто готовится наступать на Дейр эз-Зор. Атаковать город намерена и так называемая сирийская вооруженная оппозиция, которую активно поддерживают США, крайне интересующиеся не столько сохранением жизней мирных сирийцев, сколько сирийской нефтью.

В сирийских полезных ископаемых также заинтересованы и Саудовская Аравия, и Турция, которые подкармливают и вооружают свои «оппозиционные» группировки, якобы воюющие с ИГИЛ, а на деле выполняющие волю своих покровителей.

При этом руководство стран, входящих в западную коалицию, действующую на территории Сирии без резолюции ООН и без разрешения официального Дамаска, прекрасно понимает, что дешевые ресурсы будет проще получить, если Сирия будет раздроблена, разделена на зоны влияния, а самые нефтеносные районы попадут под контроль ставленников США и Запада.

На нефтяной каравай рот не разевай

Напомним, на прошлой неделе уже появилась информация, что отряд сирийской оппозиции, который входит в группировку «Магавир Аль-Таура» («Коммандос революции»), при поддержке спецназа США и Великобритании перешел границу Сирии с Иорданией в районе населенного пункта Ат-Танфа.

Формально цель вторжения спецназа США и Британии и проамериканских боевиков — наступление на позиции террористов ИГИЛ на юге провинции Дейр эз-Зор. Но, по сути, их цель — захват нефтеносных районов.

Именно поэтому сирийской армии пора задуматься, чтобы начать наступление в этой провинции как можно скорее, а то, как говорится, как бы не было поздно, в один голос утверждают военные эксперты. Похоже, американцы, саудиты, турки и другие «интересанты» уже разевают рот на самые лакомые куски территории Сирии, прикрываясь оппозицией, которая якобы борется и с ИГИЛ, и с «кровавым» режимом Башара Асада.

Грубо говоря, отметил один из военных экспертов, попросивший не называть его имя, Россия всеми силами поддерживает законно избранное легитимное правительство Башара Асада, но сирийскому военному руководству пора прекратить прятаться за «спины русских» и начать самим проявлять больше активности. «Если Асад для начала хотя бы не предпримет шаги к началу всеобщей мобилизации, ему будет нелегко удержать страну от распада», — резюмировал собеседник ФАН

Слушать российских советников

Для того, чтобы наступление развивалось успешно, сирийскому военному руководству нужно как можно внимательнее относиться к вопросам планирования, и здесь им неоценимую помощь смогут оказать российские военные советники, работающие в Сирии.

Как отметил в беседе с Федеральным агентством новостей военный эксперт, полковник запаса, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета Андрей Кошкин, если наступление правительственных сил Сирии будут координировать российские военные советники, то Асаду удастся опередить в Дейр эз-Зоре американцев и саудитов, а также «приданные» им отряды боевиков так называемой оппозиции.

«Я глубоко убежден, там где действуют наши военные советники, в ближайшее время можно ждать перелома в пользу правительственных сил Сирийской арабской республики», — отметил эксперт.

Наступлению на Дейр эз-Зор не должны помешать бои в районе трассы Дамаск — Пальмира, хотя они и могут заставить ненадолго отложить начало операции, отметил в комментарии ФАН военный обозреватель, директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов.

«Наступление на Дейр эз-Зор несколько затягивается, учитывая штурм частями САА трассы Дамаск — Пальмира, а также бои с проамериканскими наемниками на юге Сирии и авиаудары коалиции», — отметил эксперт, подчеркнув, что, чем скорее все препятствия будет устранены, и операция, наконец, начнется, тем лучше.

* Организация запрещена на территории РФ.