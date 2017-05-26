Триллион для Трампа: в чем смысл небывалого вояжа нового президента США

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Первая зарубежная поездка 45-го президента США по маршруту Саудовская Аравия – Израиль – Ватикан – Брюссель – Сицилия является беспрецедентной для американской политики и дипломатии. И по масштабам, и по срокам. Обычно новый «хозяин Белого дома» совершал свой первый международный визит через месяц-полтора после инаугурации или в Канаду, или в Мексику.

Волчья стая

Но Дональд Трамп — президент явно «нестандартный». В качестве бизнесмена он объехал, кажется, весь мир, а вот в ипостаси государственного лидера покидать территорию своей страны явно не торопился. Тем более что ему приходилось не столько входить «в курс дела», сколько отбиваться от атак со стороны значительной части американской элиты, которую сейчас называют «глубинным государством» (deep state).

Мотивы этой атаки даже сейчас остаются до конца неясными. Но можно предположить, что они связаны с таким «поворотом руля», который резко ограничит это самое «глубинное государство» в доступе к реальным и уже привычным для него финансовым потокам. Дело здесь не только в федеральном бюджете США — дело в смене позиционирования этого государства как «глобального лидера».

Причем это такая смена, которая уничтожает «экологические ниши» для большинства представителей «глубинного государства», разрушает всю его «экосистему». Если бы это было не так, то настолько жестко противодействовать формированию и работе «команды Трампа» его политическим оппонентам не имело бы никакого смысла. Впрочем, никакого смысла в этом противодействии нет и сейчас.

Даже уничтожение 45-го президента США: политическое (как Ричарда Никсона в 1974 году) или физическое (как Джона Кеннеди в 1963 году), — здесь, наверное, мало что изменит. Потому что Трамп — не «волк-одиночка», а представитель целой «волчьей стаи», которая и протолкнула его в Овальный кабинет Белого дома, а на любые «неконвенциональные» политические действия способна ответить еще более «неконвенционально».

Федрезерв уже не тот

Впрочем, это вовсе не значит, что у Трампа и Ко нет проблем. Проблемы есть, они огромны, они общеизвестны, и их надо решать. Федеральный долг — почти 20 триллионов долларов, бюджетный дефицит в 2016 финансовом году — 587 миллиардов, торговый дефицит — 502 миллиарда… Говорить о том, что, мол, все это ерунда, Америка напечатает «баксов», сколько ей нужно, — уже не приходится.

Конечно, ФРС — волшебная палочка-выручалочка, но далеко не бесконечная, а лишь до поры до времени. Чем выше забираешься, тем страшнее падать. Избрание Трампа — как раз свидетельство того, что «волшебство» Федрезерва закончилось. Закрывать «дыры» 45-му президенту США придется без помощи свеженапечатанных радужных бумажек с надписью «In God we trust». Печально, но факт. А еще ему нужно, к примеру, снижать налоги и повышать военные расходы. А еще…

Словом, решить все эти задачи одновременно можно только за счет мощного притока финансов извне. Призывы Трампа к крупному транснациональному капиталу вернуть производства из государств «Третьего мира» и налоги из оффшоров, по большому счету, остались гласом вопиющего в пустыне. Попытки же добиться этого силами государственной власти вызвали и вовсе описанную выше войну против него со стороны «глубинного государства».

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Поэтому «Большой Дональд», похоже, пошел с ТНК на мировую, подписав проект очередного дефицитного (440 млрд долл.) бюджета на 2018 финансовый год. И заодно получив новый потолок долга на «карманные расходы» своего правительства до конца 2017 финансового года.

С миру по нитке

Вот почему деньги Трампу приходится искать в другом месте. Начало было положено в ходе апрельских переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. По итогам которых китайская сторона — под угрозой повышения американских таможенных пошлин на 45% — согласилась «спонсировать» политику Трампа в объеме примерно 60–70 млрд долл. ежегодно. В противном случае Китай терял бы около 150 млрд долл. своего профицита в торговле с США.

Но «десять рублей не спасут анфан-террибла американской демократии», а лиха беда начало. Нынешняя поездка Трампа тоже «заточена» под сбор денег. И если про Саудовскую Аравию есть открытая информация (контракты на 380 млрд долл.), то про суммы, которые Трамп и Ко получат по итогам визитов в Израиль (от еврейского «банка») и Ватикан (от католического «банка»), можно только догадываться.

Что-то, видимо, удастся выдавить из НАТО (саммит в Брюсселе 25 мая) и «Большой семерки» (саммит в Таормино 26–27 мая, те же плюс Япония). Ну а в целом можно предположить, что 45-й президент США «монетизирует» по итогам всех переговоров не менее 200–250 млрд долл. уже на ближайший год, а всего за свое президентство — не менее триллиона.

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Конечно, это очень много, но в искусстве нью-йоркского миллиардера вести деловые переговоры никто никогда и не сомневался. Иное дело, что подобная практика не может стать постоянной — такие «сливки» снимаются лишь однажды.

И если, несмотря на эту «кислородную подушку», «перезапуска» американской экономики все-таки не случится — или если он даже произойдет, но окажется меньше 3% в год, — то Дональду Трампу придется возобновлять свою войну против блока ТНК-ФРС, победитель в которой далеко не очевиден.