Новости ДНР и ЛНР: «Грады» ВСУ под Ясиноватой, Киев ворует документы для вторжения в Донбасс

В Избранное

Скопировать

Новороссия, 25 мая. ВСУ выпустили по территории ДНР более 500 снарядов и перебросили под Ясиноватую «Грады», жители ДНР получат материальную помощь на сумму 17,9 млн рублей, министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет рассказал о махинациях Киева с документами пропавших без вести луганчан, Игорь Плотницкий поздравил школьников с окончанием трудного учебного года. Последние новости Донецкой и Луганской народных республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Обстрелы ДНР и «Грады» в Донбассе

Украинские военные за последние сутки выпустили по прифронтовым территориям более 500 снарядов, сообщил заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин. По его словам, во время вчерашних минских переговоров киевские силовики обстреливали ДНР, используя минометы и артиллерию, что привело к очередным разрушениям и ранениям мирного населения.

Больше всего боеприпасов, как отметил замкомандующего, украинские войска выпустили по Кировскому и Петровскому районам Донецка и аэпропорту, поселкам Зайцево, Гольмовский, Доломитное, Верхнеторецкое и Озеряновка горловского направления, Ясиноватой и селам Крутая Балка, Яковлевка, Спартак.

Как сообщала газета «Известия», по данным спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, за год число жертв среди мирных жителей в Донбассе за год выросло на 120%.

Также в расположенный под Ясиноватой населенный пункт Красный Партизан, по данным республиканской разведки, были переброшены украинские РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что ВСУ перебросили «Грады» и танки под Луганск.

Матпомощь для Новороссии

С сегодняшнего дня граждане ДНР могут получить материальную помощь, сообщает «Первый Республиканский» телеканал. По данным министерства труда и социальной политики ДНР, на нужды людей было выделено 17,9 млн рублей. Уточняется, что через Центральный Республиканский Банк ДНР будет выплачено 9,1 миллион, а через «Почту Донбасса» — 8,8 миллионов рублей. Отмечается, что выплаты через ЦРБ получат более шести тысяч человек, еще 5 тысяч 863 человека получат деньги на почте.

Пропавшие без вести и махинации Киева

Глава МВД ЛНР, генерал-майор полиции Игорь Корнет сообщил, что министерство получило не менее 400 заявлений о пропаже жителей республики, чьи документы могут быть использованы спецслужбами Украины, передает телеканал «Луганск-24».

По словам Корнета, «система легендирования широко применяется украинскими спецслужбами». «Но они пошли по новому пути – похищают людей и используют их документы для проникновения в ЛНР», — заявил он.

Корнет добавил, что работа МВД не останавливается ни на минуту: при пересечении линии разграничения полицейские выявляют такие документы.

Последний звонок

Глава ЛНР Игорь Плотницкий поздравил школьников луганщины с окончанием учебного года. Произнося торжественную речь перед выпускниками, Плотницкий пожелал молодым людям больших успехов и реализации талантов.

Глава ЛНР отметил, что закончившийся учебный год был очень трудным и подчеркнул, что многие из выпускников смогут пополнить силы в пионерских лагерях России.