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Происшествия
Стало известно, какие травмы получил экс-премьер Греции при взрыве

Стало известно, какие травмы получил экс-премьер Греции при взрыве

19:43  25 Мая 2017
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Стало известно, какие травмы получил экс-премьер Греции при взрыве

Афины, 25 мая. Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос получил повреждения лица, рук и ног в результате взрыва бомбы.

Согласно предварительным данным, политик находится в критическом состоянии. В настоящее время врачи пытаются спасти его жизнь на операционном столе.

Как сообщают греческие СМИ, инцидент произошел в центре Афин — на углу 3rd September Street и Marnis. Взрывное устройство было спрятано в конверте и сработало, как только машина экс-премьера тронулась с места. Помимо Пападимоса в результате взрыва пострадал его водитель и еще один человек, личность которого не установлена. В настоящее время полиция оцепило место происшествия.

 

#пападимос
Геннадий Плющев
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