Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Пентагон опроверг слухи о потере оборудования в Ираке и Кувейте на миллиард долларов

Пентагон опроверг слухи о потере оборудования в Ираке и Кувейте на миллиард долларов

19:49  25 Мая 2017
124

Пентагон опроверг слухи о потере оборудования в Ираке и Кувейте на миллиард долларов

Вашингтон, 25 мая. Американские военные не теряли в Ираке и Кувейте вооружение, которое оценивается в один миллиард долларов. Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Америки Эрик Пэхон, который прокомментировал сообщение международной неправительственной организации Amnesty International.

«Сообщение Amnesty International не является точным. Мы не теряли оборудование на один миллиард долларов», — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее стало известно о том, что США якобы потеряли штурмовые винтовки, снаряды и внедорожники.

#сша #ирак #кувейт
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть