Пентагон опроверг слухи о потере оборудования в Ираке и Кувейте на миллиард долларов

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Вашингтон, 25 мая. Американские военные не теряли в Ираке и Кувейте вооружение, которое оценивается в один миллиард долларов. Об этом журналистам рассказал в четверг пресс-секретарь министерства обороны Соединенных Штатов Америки Эрик Пэхон, который прокомментировал сообщение международной неправительственной организации Amnesty International.

«Сообщение Amnesty International не является точным. Мы не теряли оборудование на один миллиард долларов», — подчеркнул представитель Пентагона.

Напомним, ранее стало известно о том, что США якобы потеряли штурмовые винтовки, снаряды и внедорожники.