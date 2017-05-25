BMW прекратила разработку электрокроссовера i5

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Мюнхен, 25 мая. Компания BMW прекратила работу по созданию кроссовера i5 с электрическим двигателем. Об этом сообщает американский журнал BMWBLOG со ссылкой на собственные источники.

Вместо электромобиля на базе кроссовера i5, компания BMW начала разрабатывать гибридные версии X3 и X4 серии Gran Coupe. Кроме того, в ближайшее время BMW приступит к реализации проекта iNEXT, который предполагает создание серийного автомобиля с продвинутой системой беспилотного управления к 2021 году.

Стоит отметить, что BMW заявила о создании электромобиля на базе кроссовера i5 еще в 2016 году. Ожидалось, что к 2020 автомобиль будет выпущен в серийное производство и станет основным конкурентом электромобиля Tesla Model X.