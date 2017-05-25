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Происшествия
Взорвавшуюся в автомобиле экс-премьера Греции бомбу замаскировали под письмо

Взорвавшуюся в автомобиле экс-премьера Греции бомбу замаскировали под письмо

19:24  25 Мая 2017
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Взорвавшуюся в автомобиле экс-премьера Греции бомбу замаскировали под письмо

Афины, 25 мая. Бывший премьер-министр Греции Лукас Пападимос и его водитель были госпитализированы после взрыва бомбы. Всего в результате происшествия пострадали три человека. Личность третьего пострадавшего пока не уточняется. В греческой полиции утверждают, что взрывное устройство было спрятано в конверте, передает агентство Reuters.

Напомним, что Пападимос возглавлял греческое правительство с ноября 2011 года по май 2012. Ранее сообщалось о взрыве бомбы в машине бывшего премьер-министра Греции.

#пападимос
Геннадий Плющев
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