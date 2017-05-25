Огромная старая мина приплыла к стадиону «Крестовский» в Петербурге

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Санкт-Петербург, 25 мая. Корабельная мина времен Великой Отечественной войны была обнаружена неподалеку от футбольного стадиона «Крестовский», сообщили в региональном ГУ МЧС.

Мобильная группа разминирования обнаружила на побережье Васильевского острова боеприпас образца 1931 года с массой 1065 килограммов. При этом масса взрывчатого вещества составляла 230 килограммов.

Как стало известно, мина была вынесена течением. Находку отвезли на полигон, чтобы уничтожить ее методом подрыва. В данный момент на стадионе «Крестовский» ведется замена газона, поскольку поле, которое было уложено до этого, пришло в негодность.