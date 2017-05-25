Абрамович прилетел в Пермь ради балета

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Пермский край, 25 мая. Известный российский миллиардер Роман Абрамович прилетел на закрытие Дягилевского фестиваля в Пермь. Об этом журналистам в четверг сообщили представители Пермского театра оперы и балета.

На закрытии фестиваля состоялась премьера балетов композитора Игоря Стравинского «Жар-птица», «Петрушка» и «Поцелуй феи».

Напомним, ранее стало известно о том, что известный олигарх Роман Абрамович остался налоговым резидентом Российской Федерации, так как он провел на территории страны 183 дня.