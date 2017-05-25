Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
«Недисциплинированный» Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

«Недисциплинированный» Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

19:24  25 Мая 2017
57

«Недисциплинированный» Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

Москва, 25 мая. Марат Сафин отказался от мандата депутата Государственной думы России из-за невозможности совмещать политическую, общественную и спортивную деятельность.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я как победитель турниров «Большого шлема» принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, а также осуществляю преподавательскую деятельность», — заявил Сафин.

Сафин добавил, что работа в седьмом созыве Госдумы интенсивная и  тяжелая, а также требует больше сосредоточенности и дисциплинированности.

Известный теннисист Марат Сафин завершил спортивную карьеру в 2009 году, а в 2011 году был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».

#госдума #спорт #сафин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть