«Недисциплинированный» Марат Сафин отказался от мандата депутата Госдумы

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Москва, 25 мая. Марат Сафин отказался от мандата депутата Государственной думы России из-за невозможности совмещать политическую, общественную и спортивную деятельность.

«После окончания спортивной профессиональной карьеры в большом теннисе я как победитель турниров «Большого шлема» принимаю участие в выставочных и ветеранских матчах, в международных турнирах АТР, а также осуществляю преподавательскую деятельность», — заявил Сафин.

Сафин добавил, что работа в седьмом созыве Госдумы интенсивная и тяжелая, а также требует больше сосредоточенности и дисциплинированности.

Известный теннисист Марат Сафин завершил спортивную карьеру в 2009 году, а в 2011 году был избран депутатом Государственной думы от партии «Единая Россия».