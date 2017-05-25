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Модель Playboy получила срок за фото голой старушки в фитнес-клубе

Модель Playboy получила срок за фото голой старушки в фитнес-клубе

19:03  25 Мая 2017
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Модель Playboy получила срок за фото голой старушки в фитнес-клубе

Сакраменто, 25 мая. Бывшая модель Playboy Дэни Мэтерс в четверг получила три года условно за селфи с моющейся в душе 70-летней женщиной, которая не подозревала о том, что ее снимали. 30-летняя звезда мужского журнала также была приговорена к 30 часам общественных работ.

Инцидент произошел летом прошлого года в фитнес-клубе LA Fitness в Лос-Анджелесе. Девушка незаметно сфотографировалась в душевой клуба на фоне моющейся там пожилой женщины и опубликовал фотографию в Snapchat. В комментарии к снимку говорилось: «Если я не могу развидеть это, то и вы тоже не сможете».

Селфи вызвало огромный скандал в соцсетях, который привел к тому, что Мэтерс уволили с радиостанции, где она работала ведущей, и запретили показываться в клубах сети LA Fitness. Сама девушка неоднократно приносила извинения и утверждала, что опубликовала запись случайно, когда пыталась отправить фотографию подруге.

 

#мэтерс
Геннадий Плющев
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