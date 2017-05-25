Путин отметил важность духовной связи между людьми в современном мире

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Москва, 25 мая. Духовная связь между людьми крайне важна в современном мире. Так считает президент Российской Федерации Владимир Путин, который в четверг встретился с представителями Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

«Живая духовная связь очень важна, особенно в современном сложном мире, полном противоречий», — подчеркнул глава государства.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Владимирович Путин указал на то, что российскую государственность невозможно представить без духовного опыта РПЦ.