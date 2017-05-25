Макрон одолел Трампа в битве рукопожатий

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Брюссель, 25 мая. Рукопожатие президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона стало предметом пристального внимания прессы: на кадрах первой встречи двух лидеров видно, что во время формальной процедуры «костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались», передает Reuters.

Трамп, известный свои крепким рукопожатием, зачастую причиняющим дискомфорт его партнерам, встретил достойного «соперника» — Эммануэля Макрона. СМИ отметили, что их первое рукопожатие напоминало скорее битву: «лидеры схватили друг друга за руки так крепко, что их костяшки побелели, челюсти, казалось, сжались».

Победителем «схватки» оказался Макрон: на видео с момента встречи запечатлено, как Трамп первым расслабляет и выдергивает руку.

Напомним, Трамп прибыл в Брюссель для участия в саммите НАТО.