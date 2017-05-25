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Общество
Пожилой педофил на Дону три года насиловал школьницу, которую возил на занятия

Пожилой педофил на Дону три года насиловал школьницу, которую возил на занятия

18:57  25 Мая 2017
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Пожилой педофил на Дону три года насиловал школьницу, которую возил на занятия

Ростов-на-Дону, 25 мая. Житель ростовской области три года насиловал несовершеннолетнюю девочку, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Как стало известно, 66-летний мужчина постоянно возил девочку-подростка на дополнительные занятия к репетитору и обратно домой. Каждый раз педофил принуждал школьницу к близости. После очередного инцидента девочка обратилась за помощью к родителям.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статьям «Изнасилование» и «Действия сексуального характера». В данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

#изнасилование #ростов
Алексей Громов
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