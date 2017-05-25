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Экономика
KIA существенно снизила цены на запчасти в России

KIA существенно снизила цены на запчасти в России

18:42  25 Мая 2017
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KIA существенно снизила цены на запчасти в России

Москва, 25 мая. Южнокорейский автогигант KIA Motors объявил о снижении цен на оригинальные запчасти для российского рынка на 10%. Ценовые изменения коснулись почти 2000 наименований деталей.

В частности, речь идет о масляных и воздушных фильтрах, тормозных колодках, свечах зажигания и приводных ремнях.

Запчасти второй линии, к которым относятся аналоги оригинальных деталей для послепродажного обслуживания, также подешевеют на 10%. Скидку на детали второй линии могут получить владельцы автомобилей Kia Rio, Сee’d, Optima, Sportage и Sorento с пробегом.

Геннадий Плющев
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