KIA существенно снизила цены на запчасти в России

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Москва, 25 мая. Южнокорейский автогигант KIA Motors объявил о снижении цен на оригинальные запчасти для российского рынка на 10%. Ценовые изменения коснулись почти 2000 наименований деталей.

В частности, речь идет о масляных и воздушных фильтрах, тормозных колодках, свечах зажигания и приводных ремнях.

Запчасти второй линии, к которым относятся аналоги оригинальных деталей для послепродажного обслуживания, также подешевеют на 10%. Скидку на детали второй линии могут получить владельцы автомобилей Kia Rio, Сee’d, Optima, Sportage и Sorento с пробегом.