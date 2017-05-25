Кадыров рассказал, как резал пионерские галстуки в СССР

В Избранное

Скопировать

Грозный, 25 мая. Рамзан Кадыров заявил, что во времена СССР не хотел носить пионерский красный галстук и вступать в комсомол из-за антирелигиозной пропаганды.

«Сегодня, когда посетил свою родную школу в Центарое, я вспомнил, как отказывался носить красный галстук. Это был мой детский протест против антирелигиозной кампании СССР», — глава Чечни написал в своем канале Telegram.

По словам Кадырова, он категорически отказывался надевать красный галстук и даже устроил хулиганскую выходку, запихнув в стол учителя изрезанные пионерские галстуки.

Он также добавил, что антирелигиозная кампания в СССР в какой-то мере сопоставима с нынешней пропагандой терроризма, которая направлена на искажение Корана.