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Стало известно, когда «Мегафон» запустит мобильный оператор для «ВКонтакте»

Стало известно, когда «Мегафон» запустит мобильный оператор для «ВКонтакте»

19:30  25 Мая 2017
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Стало известно, когда «Мегафон» запустит мобильный оператор для «ВКонтакте»

Москва, 25 мая. Новый мобильный оператор VKMobile начнет работу в июле этого года. Об этом сообщили в компании «Мегафон». 

«Мегафон» запустит оператора от соцсети «ВКонтакте» во время фестиваля VK Fest, который пройдет в июле. 

VKMobile получит некоторые опции, которые придутся по вкусу пользователям соцсети, например, безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», кешбэк от покупок контента в соцсети и т.п. Как уточнил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон, компания таким образом будет дифференцировать бренды: «Мегафон» останется за «традиционными пользователями», Yota будет предназначена для активной молодежи, а VKMobile — для пользователей соцсети. 

#вконтакте #мегафон
Владимир Багров
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