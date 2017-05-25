Стало известно, когда «Мегафон» запустит мобильный оператор для «ВКонтакте»

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Москва, 25 мая. Новый мобильный оператор VKMobile начнет работу в июле этого года. Об этом сообщили в компании «Мегафон».

«Мегафон» запустит оператора от соцсети «ВКонтакте» во время фестиваля VK Fest, который пройдет в июле.

VKMobile получит некоторые опции, которые придутся по вкусу пользователям соцсети, например, безлимитный интернет-трафик в приложении «ВКонтакте», кешбэк от покупок контента в соцсети и т.п. Как уточнил коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон, компания таким образом будет дифференцировать бренды: «Мегафон» останется за «традиционными пользователями», Yota будет предназначена для активной молодежи, а VKMobile — для пользователей соцсети.