Конфуз в Брюсселе: президент Португалии перешел дорогу Трампу

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Брюссель, 25 мая. Президент Португалии Марселу Ребелу ди Соза нарушил протокол саммита Североатлантического альянса (НАТО) в столице Бельгии.

Согласно существующему распорядку, последним на встречу должен был прибыть президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп. Однако португальский политик опоздал на саммит НАТО.

Напомним, ранее стало известно о том, что Североатлантический альянс присоединился к коалиции по борьбе с так называемым «Исламским государством*» (ИГ*, ИГИЛ*, арабское название — ДАИШ, деятельность группировки запрещена в России).

* Организация запрещена на территории РФ.