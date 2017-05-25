Сирия: в квартале Хомса Аль-Ваер обнаружены ракеты и снаряды производства США

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Хомс, 25 мая. Продолжается разминирование освобожденного от боевиков района Аль-Ваер.

Сирийские военные инженеры ежедневно обнаруживают в освобожденном районе Хомса самодельные взрывные устройства боевиков и мастерские по изготовлению мин. На складах содержится большое количество химических реактивов и уже готовой взрывчатки.

На одном из складов саперы Сирийской арабской армии нашли запас ракет и минометных выстрелов производства США и Израиля. Также были обнаружены пусковые установки, противогазы, приборы ночного видения, снайперские винтовки и боеприпасы.

В освобожденном районе начались работы по восстановлению ЛЭП и телефонной сети. Больница «Аль-Валид» начала прием первых пациентов.