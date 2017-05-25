Стояние в очереди к мощам Николая Чудотворца довело 10 человек до госпитализации

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Москва, 25 мая. Десять человек, стоящих в очереди к мощам Николая Чудотворца, обратились за медицинской помощью, сообщает источник в правоохранительных органах.

В течение дня за помощью к медикам обратилось 10 человек, в том числе один ребенок. Четверо из них были отправлены в больницу, приводит ТАСС слова источника. За последние сутки храм Христа Спасителя, где находятся мощи Николая Чудотворца, посетили 10 тысяч человек. Доступ к святыне закрывается в 21.00.

Количество человек, посещающих храм, считает металлоискатель, установленный на входе. В понедельник мощам поклонились более 25 тысяч человек, во вторник — более 20 тысяч, в среду в храм пришли снова более 20 тысяч верующих.

Отметим, что доступ к мощам Николая Чудотворца будет доступен до 12 июля. С 13 по 28 июля они будут выставляться в Санкт-Петербурге.